Bimba di 8 anni scivola nell'Adda durante un picnic e rischia di affogare: in ospedale in eliambulanza Oggi, giovedì 1 maggio, una bimba di 8 anni è scivolata nelle acque del fiume Adda rischiando di affogare durante un picnic organizzato dalla famiglia in occasione della Festa dei Lavoratori. La piccola è stata portata in ospedale in eliambulanza.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 maggio, una bimba di 8 anni è scivolata nelle acque del fiume Adda rischiando di affogare durante un picnic organizzato dalla famiglia in occasione della Festa dei Lavoratori. La piccola è stata portata in ospedale in eliambulanza.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le ore 13:00 in località Pascolo dove l'Adda si allarga per diventare il lago di Olginate. La bambina era a un picnic insieme alla famiglia e alcuni amici quando giocando si sarebbe avvicinata troppo all'acqua del fiume scivolando dentro un canneto. Colta alla sprovvista si sarebbe spaventata a tal punto da cominciare ad annaspare, faticando a stare a galla e rischiando di annegare.

Alcuni familiari si sono tuffati per recuperarla, mentre altri hanno allertato i soccorritori. Come segnalato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'incidente alle ore 13:12 a bordo di un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro sono stati allertati anche i carabinieri del comando provinciale di Lecco.

Dopo la prima assistenza, la bimba è stata trasferita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a bordo dell'elisoccorso. Nonostante lo shock iniziale, la piccola non sembrerebbe essere in pericolo di vita.