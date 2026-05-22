Bianca Atzei e Stefano Corti contro l’influencer Ivan Szydlik: “Ha messo in palio un Rolex per farci fare del male”

La coppia Atzei-Corti nel 2023 ha sporto denuncia contro l’influencer Ivan Errichiello, noto come Ivan Szydlik, per diffamazione e atti persecutori nei loro confronti. Il 22 giugno si apre il procedimento nei confronti di Errichiello.

Ivan Szydlik (foto da Instagram)

È in programma per il 22 giugno il procedimento, con l'inizio dell'istruttoria, nei confronti di Ivan Errichiello, l'imprenditore diventato celebre sui social come Ivan Szydlik – attualmente in carcere per truffa aggravata, autoriciclaggio e abusivismo finanziario – denunciato nel 2023 sia dalla cantante Veronica Atzei, in arte Bianca, sia da suo marito Stefano Corti, conduttore delle Iene, per diffamazione nei loro confronti.

Tutto iniziò per un dissing tra Errichiello e Corti scoppiato dopo l'inchiesta condotta da Corti per le Iene nel 2023 in cui andava a fare luce sulle presunte truffe di Errichiello, reseller di orologi di lusso, verso diversi clienti, che hanno lamentato investimenti mai andati a buon fine e mancate consegne degli orologi pagati.

Dopo il servizio di Corti andato in onda in due puntate, il 28 febbraio e il 7 marzo 2023, Errichiello avrebbe iniziato – secondo quanto si apprende dalla carte della Procura che Fanpage.it ha avuto modo di visionare – a diffamare, infastidire, anche con atti persecutori prima Corti e poi anche la moglie, Bianca Atzei.

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Si legge che Errichiello nel 2023 avrebbe pubblicato un contenuto social denigrando il figlio della coppia scrivendo "bambino del c*zzo". Successivamente avrebbe pubblicato un video mettendo in palio 5mila euro per chi avrebbe fatto la recensione negativa più originale sul locale Cera, di proprietà della coppia Corti-Atzei. Durante il periodo estivo invece avrebbe istigato i suoi follower a fare del male alla coppia che si trovava in vacanza in Sardegna, rivelando anche la località precisa in cui si trovava Corti con la famiglia. Avrebbe promesso anche di regalare un Rolex al follower che gli avrebbe "regalato una gioia" facendo quello che lui chiedeva. Avrebbe invitato anche i suoi follower a scrivergli in privato per farsi rivelare il numero della stanza dell'hotel in cui alloggiava Corti nelle sue vacanze con la famiglia.

Una serie di comportamenti che hanno costretto Corti e Atzei a sporgere denuncia alle forze dell'ordine contro Errichiello per diffamazione e atti persecutori.

"Errichiello è dispiaciuto per quanto accaduto, soprattutto per aver coinvolto Atzei in questa vicenda. Intanto il mio assistito ha risarcito quello che doveva, compatibilmente con la disponibilità attuale", ha detto a Fanpage.it l'avvocato Simone Briatore che difende l'imprenditore in questo procedimento per diffamazione.