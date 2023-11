Beve per sbaglio il liquido per il radiatore dell’auto: pensava fosse acqua Un 71enne è in ospedale dopo aver ingerito il liquido antigelo per il radiatore dell’auto. È successo questa mattina, 30 novembre, a Rescaldina e pare che l’anziano l’abbia confuso con normale acqua.

A cura di Enrico Spaccini

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Facebook

Un 71enne ha bevuto per errore il liquido antigelo del radiatore dell'auto scambiandolo per acqua. È successo questa mattina, giovedì 30 novembre, a Rescaldina nell'hinterland nord-ovest di Milano. L'uomo avrebbe chiamato il 118 dopo che ha iniziato a sentirsi male. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Come riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'allarme è scattato all 7:30 in via Nino Bixio. Sarebbe stato lo stesso anziano a chiamare il 118 dopo aver accusato i primi sintomi da avvelenamento. In pochi minuti sono arrivati i sanitari con un'ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio che, dopo aver prestato i primi soccorsi all'uomo, lo hanno trasportato all'ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza.

I liquidi antigelo utilizzati comunemente nei radiatori delle auto sono composti principalmente da glicole etilenico. Come riportato dai Centri di Riferimento Antidoti regionali, sono proprio loro una delle principali cause di avvelenamenti domestici. Dal sapore dolce, spesso il liquido viene travasato in bottiglie di plastica senza etichette specifiche cosa che incrementa il rischio di errore.

Anche in questo caso, infatti, tutto fa pensare a un incidente. Stando a quanto emerso finora, pare che il 71enne abbia scambiato il liquido antigelo del radiatore per comune acqua e perciò lo avrebbe ingerito. Tuttavia, dovrebbe averne ingoiato una minima quantità visto che le sue condizioni, almeno per il momento, non destano particolari preoccupazioni. Attualmente è ricoverato in ospedale per ingestione di sostanze pericolose e tenuto sotto osservazione.