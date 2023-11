Due ragazzi finiscono con l’auto in un canale pieno d’acqua: salvati dai vigili del fuoco A Zogno, in provincia di Bergamo, intorno alle 6:45 di ieri domenica 12 novembre l’auto con a bordo due ragazzi di 17 e di 18 anni è uscita fuori strada ed è finita in un canale pieno d’acqua.

A cura di Giorgia Venturini

Due ragazzi di 17 e di 18 anni sono usciti fuori strada con la loro auto finendo in un canale in piena. Fortunatamente sono riusciti a uscire dalla macchina prima che venisse sommersa dall'acqua. In poco tempo sul posto sono corsi i vigili del fuoco che hanno tirato fuori l'auto dal canale.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, a Zogno, in provincia di Bergamo, direzione San Pellegrino intorno alle 6:45 di ieri domenica 12 novembre l'auto con a bordo due ragazzi di 17 e di 18 anni è uscita fuori strada per motivi ancora da accertare. Cosa sia successo infatti non è ancora chiaro: resta da capire se nell'incidente siano rimasti coinvolti altri mezzi. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto i due ragazzi all'interno non c'erano perché fortunatamente erano riuscite a mettersi in salvo. Solo allora i vigili del fuoco hanno proceduto a riportare in strada l'auto grazie all'aiuto di una gru.