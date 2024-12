Beppe Sala incontra i genitori di Ramy Elgaml : “Sono vicino al dolore della famiglia”

video suggerito

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha incontrato oggi pomeriggio, lunedì 9 dicembre, i genitori di Ramy Elgaml, il 17enne morto in un incidente stradale lo scorso 24 novembre nel corso di un inseguimento con le forze dell'ordine. Durante l'incontro avvenuto a a Palazzo Marino il primo cittadino ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia, e ha ribadito l’apprezzamento per i toni di grande responsabilità, attenzione e attaccamento alla comunità espressi dal padre della vittima nei giorni successivi alla tragedia.

Il papà di Ramy Elgaml: "Basta violenza, vogliamo solo la verità"

"Ho fiducia nella giustizia italiana, rispetto la legge italiana. Per noi l'Italia è il primo Paese: lavoro qui, pago le tasse qui, ho i miei figli qui, Ramy era più italiano che egiziano, Milano gli piaceva tanto. Vogliamo solo giustizia", erano state infatti le parole del padre Yehia Elgaml. Che aveva preso apertamente le distanze dai disordini causati nel quartiere Corvetto dopo la morte di Ramy, tra mezzi dati alle fiamme, vetrine spaccate e svariati atti di vandalismo. "Ho chiesto ai ragazzi del quartiere di fermare questa violenza, sporca la memoria di nostro figlio. Noi non c'entriamo niente con tutto questo, ci impegniamo sempre a rispettare la legge".

Disordini al Corvetto, le parole del sindaco Sala

Un incontro previsto da tempo, e annunciato pubblicamente giorni fa dallo stesso Sala. "Siamo preoccupati per la situazione al Corvetto, anche se sappiamo bene che certe situazioni fanno parte della più ampia complessità del mondo in cui oggi viviamo", aveva dichiarato in visita al quartiere. Mentre proseguono le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto, che al momento vedono sotto inchiesta per omicidio stradale Fares Bouzidi, 21enne che quella sera conduceva lo scooter su cui viaggiava Ramy Elgalm, e il carabiniere al volante dell'auto coinvolta. "Ho comunque apprezzato molto le parole del padre di Ramy: quello che è successo non va comunque strumentalizzato come sta facendo la destra. Milano è e resta una città accogliente", sempre Sala.