Barzio, esce per una passeggiata e precipita per diversi metri: trovato morto dopo ore di ricerca Un uomo di 88 anni è stato trovato morto dopo essere stato precipitato per diversi metri: era uscito di casa per una passeggiata e non aveva più fatto ritorno.

A cura di Giorgia Venturini

Era uscito per una passeggiata ma non ha fatto più ritorno. Un anziano di 88 anni è stato trovato morto a una decina più in basso rispetto al sentiero che stava percorrendo: la tragica scoperta nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 3 dicembre in una zona boschiva di Barzio, in Valsassina. A dare l'allarme erano stati i suoi famigliari che non lo hanno visto rientrare. Subito così si erano preoccupati.

La scoperta del corpo dopo ore di ricerca

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto l'anziano era uscito di casa per fare una passeggiata nella mattinata di ieri ma dopo alcune ore non era più di ritorno. Così i suoi famigliari avevano dato l'allarme: dopo pochi minuti si sono attivati i soccorsi e le ricerche dell'uomo. In campo si sono attivati i tecnici del Soccorso alpino della XIX Delegazione lariana, i vigili del fuoco, i carabinieri e i tanti volontari che hanno voluto dare il loro contributo nella ricerche. Per avere una visione dall'altro del territorio si è alzato in volo anche un elicottero dei pompieri. Purtroppo il corpo dell'anziano è stato trovato nel pomeriggio: l'uomo, secondo una primissima ricostruzione, potrebbe essere caduto dal sentiero ed precipitato per diversi metri. La caduta gli sarebbe stata poi fatale: in quella zona non mancano infatti alberi e sassi. Tra le ipotesi più probabile quella appunto che l'88enne sia scivolato dopo essersi sentito male: era infatti un cittadino della zona, quei boschi li conosceva bene. Ora tutte le indagini del caso chiariranno con esattezza quanto accaduto, prima che vengano organizzati i funerali nel paese di cui era residente da anni.