Banda di rapinatori prende d’assalto una gioielleria nel centro commerciale di Rho: fuga in auto e agenti speronati

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 luglio, 7 rapinatori hanno preso d’assalto una gioielleria che si trova all’interno del centro commerciale Rho-Center, alla porte di Milano. La banda è poi riuscita a scappare a bordo di un mini-van.

Foto di repertorio

Una banda di rapinatori ha preso d'assalto la gioielleria "Gioielli di Valenza" nel centro commerciale Rho-Center di via Capuana a Rho, alle porte di Milano. È accaduto poco prima delle 14 di oggi, mercoledì 29 luglio.

Stando alle prime informazioni diffuse, il commando era costituito da sette persone a volto coperto, una dei quali faceva da palo. Secondo quanto ricostruito, i rapinatori sarebbero arrivati di fronte al centro commerciale a bordo di un mini suv, dal quale sarebbero scesi armati di mazze e martelletti. Poi si sarebbero diretti all'interno del centro e una volta di fronte al negozio di gioielli ne avrebbero spaccato le vetrine per poi arraffare quanta più merce possibile.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunte diverse pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Alla vista delle divise i rapinatori sono scappati a bordo del mezzo con cui sono arrivati. Inseguiti per alcuni chilometri, avrebbero inoltre speronato la volante della Polizia riuscendo a fuggire. Non sono stati sparati colpi d'arma da fuoco né durante l'assalto né durante l'inseguimento.

Al momento non è ancora chiaro quanti gioielli siano effettivamente riusciti a portarsi via né una stima sul valore.

Intanto una delle commesse – una donna di 48 anni – subito dopo la rapina, avrebbe accusato un malore. Sul posto quindi sono giunti anche i soccorsi del 118. Presente un'ambulanza in codice giallo che ha preso in carico la donna.

Al momento le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. In questa fase verranno ascoltati eventuali testimoni e visionate le telecamere di videosorveglianza.