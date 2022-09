Bancale di mattonelle si sgancia da un’autogru, travolto un operaio Un operaio di 52 anni è stato colpito da un bancale di mattonelle sganciatosi da un’autogru nel cantiere dove lavorava. La Polizia Locale indaga per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

A cura di Fabio Pellaco

Un altro incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di lunedì 26 settembre. A rimanere coinvolto è stato un operaio di 52 anni colpito da un bancale di mattonelle caduto da un'autogru, mentre stava lavorando all'interno di un cantiere edile di Cassano d'Adda, in provincia di Milano.

Il carico si è sganciato all'improvviso

Il fatto si è verificato intorno alle ore 14 in un cantiere allestito in via Guglielmo Marconi. L'operaio stava lavorando nelle vicinanze di un'autogru che stava movimentando alcuni bancali, presumibilmente di mattonelle. All'improvviso, per cause ancora da accertare, il carico appeso alla macchina si è sganciato dal suo supporto e ha colpito l'uomo.

La gru stava infatti spostando i bancali dal cassone dell'autocarro all'area di cantiere, delimitata da una cancellata. La macchina non avrebbe retto il peso del materiale sollevato che sarebbe precipitato proprio dove l'operaio stava lavorando.

Leggi anche Chi era Claudia Pini, la guardia giurata travolta e uccisa dalla sua auto di servizio

L'allarme è stato lanciato immediatamente dai colleghi presenti sul posto che gli hanno prestato i primi soccorsi e hanno chiamato il numero unico d'emergenza. La centrale operativa ha inviato d'urgenza due ambulanze sul luogo dell'incidente.

La corsa in ospedale con l'elicottero

I militi della pubblica assistenza hanno stabilizzato l'uomo sul posto per poi accompagnarlo a bordo dell'eliambulanza, giunta nei pressi del cantiere per rendere più rapide le operazioni di soccorso al malcapitato operaio. Il 52enne è stato poi trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza per effettuare gli accertamenti clinici del caso.

Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia Locale che sono intervenuti sul posto con una pattuglia.