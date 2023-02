Bimbo di 3 anni travolto mentre attraversa la strada con la mamma: ricoverato in ospedale Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo stava attraversando la strada a fianco della mamma: trasportato in ospedale in codice giallo, attualmente si trova al San Matteo di Pavia. È successo a Orio Litta, nel Lodigiano.

Foto di repertorio

Paura per un bambino di tre anni travolto da una macchina nel Lodigiano. È accaduto nel paese di Orio Litta (Lodi) poco dopo le tre di pomeriggio: nel luogo dell'impatto, piazza Mercato, sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri. Trasportato in ospedale in codice giallo, attualmente si trova al San Matteo di Pavia.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo le primissime ricostruzioni, il piccolo stava attraversando la strada a fianco della mamma quando è stato colpito da un'automobile di passaggio. L'impatto, non particolarmente violento, ha comunque scaraventato sull'asfalto il bambino di 3 anni.

Il bambino investito a Gallarate

Un caso analogo a quello avvenuto lo scorso novembre a Gallarate (Varese): qui un bimbo di due anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada con la mamma. Il piccolo si trovava sul passeggino, spinto dalla madre: l'auto in arrivo, in questo caso, non ha fatto in tempo a frenare e ha investito il piccolo.

Illesa la donna. Mentre il bambino ha fatto un volo di qualche metro sull'asfalto, davanti agli occhi dei suoi genitori. Subito si sono precipitati sul posto i soccorsi: il piccolo di 2 anni è stato intubato e trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo. Per lui, un importante trauma cranico.