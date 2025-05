video suggerito

Bambino di 3 anni precipita dal balcone di un palazzo a Milano: è grave Lunedì pomeriggio un bambino di 3 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo nel quartiere Gratosoglio a Milano ed è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Stando alle prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe arrampicato sulla balaustra del balcone mentre i genitori erano distratti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi pomeriggio un bambino di tre anni è precipitato dal balcone di casa sua, al secondo piano di un palazzo nel quartiere Gratosoglio, nella periferia sud di Milano. Il piccolo è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, trasferito con l'elisoccorso. Nonostante la gravità delle lesioni, durante il viaggio sarebbe sempre rimasto cosciente.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio, in via Costantino Baroni, nel quartiere Gratosoglio di Milano. Stando alle prime ricostruzioni fatte dai carabinieri, il bambino stava giocando sul balcone di casa quando, approfittando di un momento di distrazione dei genitori, si sarebbe arrampicato sulla ringhiera e l'avrebbe scavalcata cadendo di sotto.

Sul posto dell'incidente sono intervenuti i soccorsi, che con un elicottero hanno trasferito il bambino d'urgenza all'ospedale Niguarda, nella zona nord della città. Durante lo spostamento il piccolo sarebbe rimasto cosciente e reattivo, nonostante le sue gravi condizioni. Stando ai risultati dei primi esami, sembra che il bambino sia fuori pericolo ma resterà in osservazione in ospedale.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Gli accertamenti delle forze dell'0rdine, per il momento, non avrebbero riscontrato elementi che potrebbero far pensare a cause diverse dall'incidente.