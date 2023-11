Bambina di 10 anni precipita dal balcone di casa ad Abbiategrasso: ferita Una bambina di 10 anni è caduta dal balcone di casa sua ad Abbiategrasso, nel Milanese, nella mattinata di oggi martedì 21 novembre.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Paura per una bambina di 10 anni che è caduta dal balcone di casa nella mattinata di oggi martedì 21 novembre. Fortunatamente la piccola non sembrerebbe in pericolo di vita. Stando alle prime informazioni, la bambina è precipitata da alcuni metri dal balcone della sua casa di Abbiategrasso, alle porte di Milano. Dalla caduta ha riportato ferite ma non gravissime da farla rischiare la vita. La piccola è sempre stata cosciente: quando sono arrivati i sanitari è stata portata in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure del caso. Intanto sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto.