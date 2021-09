Ballabio, uomo trovato senza vita nella sua casa dopo giorni: è morto in solitudine Un uomo è stato trovato morto nella mattina di oggi 8 settembre nella sua casa di via Dante a Ballabio, nel Lecchese. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa insospettiti dal forte odore che usciva dall’appartamento: dai primi accertamenti è emerso che molto probabilmente la morte era avvenuta qualche giorno fa.

A cura di Giorgia Venturini

Tragica scoperta nel Lecchese. Un uomo è stato trovato morto nella mattina di oggi 8 settembre nella sua casa di via Dante a Ballabio, in provincia di Lecco. Ancora poco si sa su quanto accaduto. Quello che è certo è che a chiamare i soccorsi sono stati i vicini che si sono insospettiti del forte odore che proveniva dalla sua abitazione.

Il decesso qualche giorno prima

Sul posto oltre che ai sanitari e le forze dell'ordine sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno reso possibile l'accesso nella casa dal momento che la porta era chiusa a chiave. I paramedici e i medici del 118 una volta raggiunto l'uomo non hanno potuto far altro che accertare il decesso: il corpo era già in via di decomposizione e per questo motivo si pensa che il decesso possa essere avvenuto qualche giorno prima e che sia stata provocata da un malore. Saranno tutti gli accertamenti sul corpo dell'uomo a chiarire nel dettaglio le cause della morte: l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto: per ora si sa che l'uomo viveva da solo in casa e veniva a volte assistito da alcuni conoscenti. Si sta cercando di risalire ad eventuali parenti.

Trovato morto un anziano a Milano

Solo il mese scorso un anziano era stato trovato morto in un appartamento in zona Porta Venezia a Milano. Il suo corpo era già in stato di decomposizione, motivo per cui i sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A dare l'allarme al numero unico 112 sono stati i vicini dell'uomo, insospettitisi a causa dell'odore acre provenire dall'appartamento dell'ottantenne. Sul posto sono arrivati non solo gli uomini inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, ma anche i carabinieri e i vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto sfondare la finestra del soggiorno per poter entrare nell'abitazione, poiché la porta di casa risultava chiusa dall'ingresso. Poi la tragica scoperta.