Milano, trovato in casa il cadavere di un anziano: è morto nella solitudine Un uomo di 80 anni è stato trovato morto questa mattina a Milano in via Lambro, in zona Porta Venezia. I vigili del fuoco hanno sfondato il vetro del soggiorno per poter entrare nell’appartamento. Una volta dentro, però, i sanitari l’hanno trovato in stato di decomposizione, motivo per cui non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo è morto nella solitudine.

Immagine di repertorio

Macabra scoperta nella mattinata di oggi, domenica 1 agosto, a Milano, in zona Porta Venezia. Un uomo di circa ottant'anni è stato ritrovato morto nel suo appartamento in via Lambro. Il suo corpo era già in stato di decomposizione, motivo per cui i sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Anziano morto in casa nella solitudine

A dare l'allarme al numero unico 112 sono stati i vicini dell'uomo, insospettitisi a causa dell'odore acre provenire dall'appartamento dell'ottantenne. Sul posto sono arrivati non solo gli uomini inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, ma anche i carabinieri e i vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto sfondare la finestra del soggiorno per poter entrare nell'abitazione, poiché la porta di casa risultava chiusa dall'ingresso. Una volta entrati, gli uomini e le donne delle forze dell'ordine intervenuti, insieme ai soccorritori, hanno rinvenuto il cadavere dell'uomo, morto nella solitudine. Nessuno, infatti, pare avesse chiesto aiuto perché impossibilitato a raggiungerlo. Da accertare le cause della morte anche se, considerato che non è stato rilevato alcun segno di violenza sul suo cadavere, è presumibile che l'anziano sia spirato per cause naturali.

Settantenne trovato morto in casa dopo cinque mesi

Lo scorso maggio a Binasco, in provincia di Milano, è stato trovato morto un uomo di 71 anni. L'ultima volta che era stato visto era a gennaio, poi nessuno più l'aveva cercato anche per via del Covid che aveva costretto (specialmente i più anziani) nuovamente a casa. Neanche i suoi parenti, che abitano nello stesso comune, lo avevano più cercato. Secondo quanto riferito, aveva perso la vita circa cinque mesi prima della scoperta del cadavere.