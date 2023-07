Bagnanti si lavano e cambiano tra le tombe, il sindaco: “Usano il cimitero come il bagno di un autogrill” A Onno (Lecco) il sindaco ha deciso di chiudere il cimitero a causa dei turisti che si aggirerebbero in costume da bagno tra le tombe. Molti utilizzerebbero le fontanelle per lavarsi.

A Onno, una piccola frazione di Oliveto Lario che si trova sul ramo lecchese del lago di Como, è esplosa la polemica per alcuni turisti che si aggirerebbero in costume da bagno tra le tombe e che, per farsi la doccia, usano la fontanella del cimitero. A darne notizia è il quotidiano Il Corriere della Sera. Ogni estate, infatti, le spiaggia vicina alla chiesetta di Sant'Anna viene presa d'assalto dai turisti. Questa si trova proprio a qualche metro di distanza dal cimitero.

Il cimitero resterà chiuso in estate

Quest'anno il primo cittadino Federico Gramatica ha deciso di chiuderlo solo nei giorni festivi e durante il periodo estivo: l'ordinanza prevede che il cancello resterà chiuso dalle 20 di sabato alle 20 di domenica e fino al 3 settembre. "Spiace perché molte persone approfittano proprio del fine settimana per portare un fiore sulla tomba dei propri defunti, ma non possiamo permettere situazioni del genere", ha spiegato il sindaco.

Le lamentele dei cittadini

Alcuni cittadini hanno raccontato di aver assistito alla scena di alcuni turisti intenti a usare la fontanella dell'acqua come doccia o "per assolvere a bisogni fisiologici. Queste persone non si accontentano di occupare selvaggiamente il parcheggio limitrofo, con auto al di fuori degli spazi delimitati, ma usano il cimitero come se fosse la toilette di un autogrill".

La situazione sembrerebbe anche essere aggravata dalla chiusura di due locali, che gestivano parte della spiaggia, dovuto a un'ordinanza comunale per inadempienze. In attesa di un nuovo bando e di risolvere il contenzioso, le condizioni delle spiagge sono peggiorate. L'amministrazione ha provveduto anche a collocare alcuni bagni chimici.