È stata salvata dai vicini. Una donna di 84 anni è stata vittima di un incendio nella sua abitazione di Marcignago, in provincia di Pavia. L'84enne è stata soccorsa da alcuni condomini, accorsi in cortile, dopo aver sentito le sue urla. La donna infatti è stata trovata completamente avvolta dalle fiamme. Al momento si trova ricoverata in ospedale in condizioni gravissime.

L'incendio causato da una sigaretta

Stando a quanto riportato dal giornale "La Provincia Pavese", l'incendio – secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco – potrebbe essere stato causato da una sigaretta. La donna l'avrebbe accesa mentre puliva il pavimento con l'alcol. Una volta partite le fiamme, è corsa in cortile. Sentite le sue urla, alcuni vicini sono scesi e l'hanno trovata completamente avvolta dal fuoco.

Trasportata in elisoccorso a Verona

Le hanno quindi buttato dell'acqua addosso e subito dopo le hanno tolto i vestiti. Sono stati inoltre chiamati i soccorsi. Il personale medico del 118, accorso sul posto, dopo aver prestato le prime cure ha valutato il trasferimento con l'elisoccorso a Verona. L'84enne è stata infatti ricoverata con ustioni gravissime su tutto il corpo. Sul caso stanno indagando i carabinieri per cercare di capire quali possano essere state le cause che possono aver fatto esplodere l'incendio.

Lecco, si addormenta con la sigaretta in bocca e causa incendio

Un episodio simile si è verificato alcuni mesi fa a Lecco: un uomo di 55 anni si era addormentato con la sigaretta accesa in bocca. Dopo esser caduta, è esploso un incendio che ha avvolto tutta la casa. Il 55enne è stato poi ricoverato in prognosi riservata al centro ustioni dell'ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno poi fatto evacuare i vicini. A salvare l'uomo è stato un amico che lo assisteva che è riuscito a portarlo fuori.