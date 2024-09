Avvistato un orso per le vie di un paese del Bresciano: il video dell’inseguimento con l’auto Nella serata di ieri, giovedì 19 settembre, è stato avvisato un orso nel bordo di Livemmo che si trova in provincia di Brescia. L’animale è stato trovato mentre camminava tra le vie del piccolo centro abitato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, giovedì 19 settembre, è stato avvisato un orso nel bordo di Livemmo, frazione di Pertica Alta, che si trova in provincia di Brescia. L'animale è stato trovato mentre camminava tra le vie del piccolo centro abitato. Il comune, infatti, conta poco meno di duecento abitanti. A imbattersi contro l'orso, è stato un automobilista. Lo ha infatti incrociato e ha iniziato a inseguirlo, riprendendo l'intera scena.

L'orso probabilmente è stato spaventato dalle luci e dal rombo del motore e si è messo così a correre. Il video è stato condiviso sui social e ha già fatto il giro del web. Non è il primo avvistamento in Lombardia e più precisamente nel Bresciano. Le forze dell'ordine hanno già ricevuto oltre trenta segnalazione. In particolare modo ne sono stati avvistati in Val Camonica, nell'Alto Garda e nella Valsabbia. È importantissimo evitare di infastidirli e soprattutto avvicinarsi troppo loro, soprattutto se lo scopo è quello di girare un video per postarlo sui social.

Stando alle indicazioni delle forze dell'ordine, qualora si dovesse incontrare un orso, è necessario mantenere la calma e cercare di non allarmarlo facendo movimenti bruschi o peggio urlando. Qualora l'orso dovesse alzarsi in piedi e annusare l'aria, bisogna stare tranquilli: lo fa solo per identificare ciò che lo circonda, ma non è un segno di aggressività. Bisogna cercare di tornare indietro con calma e senza correre perché farlo potrebbe indurre un inseguimento. Inoltre è fondamentale lasciare sempre all'orso una via di fuga. Qualora dovesse avvicinarsi in maniera aggressiva, bisogna evitare di reagire: sarebbe opportuno cercare di stare fermi o mettersi lentamente a terra a faccio in giù. Con molta probabilità, ricordano le forze dell'ordine, l'orso si fermerà vicino alla persona evitando così il contatto.