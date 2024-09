video suggerito

Avvistato un corpo che galleggia sul Naviglio Pavese: vigili del fuoco sul posto Avvistato un corpo nel Naviglio Pavese, sommozzatori dei vigili del fuoco sul posto per verificare.

A cura di Enrico Tata

Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco di Milano, in questi minuti gli uomini del nucleo sommozzatori e gli specialisti del soccorso acquatico del Comando del capoluogo lombardo si stanno recando sul Naviglio Pavese località Badile per l'avvistamento di un corpo che galleggia.

I pompieri fanno sapere inoltre che poco prima dell'arrivo delle squadre dei soccorritori il corpo sarebbe stato risucchiato dalle acque. "I sommozzatori stanno cercando di individuarlo anche se le operazioni si presentano difficili a causa delle forti correnti e dell'acqua molto torbida", si legge in una nota de vigili del fuoco.

Per il momento non sono state diffuse altre informazioni in merito.