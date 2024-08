video suggerito

Finisce nelle acque del Serio a Crema e rischia di annegare: lo salvano gli amici che erano con lui Un uomo di 36 anni ha rischiato di annegare nelle acque del fiume Serio a Crema mentre era con i suoi amici. Sono stati proprio gli amici che si sono accorti di quello che stava accadendo e lo hanno portato in salvo.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo di 36 anni ha rischiato di annegare nelle acque del Serio a Crema. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, poco dopo le 18 il 38enne sarebbe finito in acqua mentre era in compagnia di alcuni amici sulla riva del fiume, in zona San Bernardino. Sono stati proprio gli amici che dopo aver visto il 38enne in difficoltà sono riusciti a recuperarlo e ad allertare il 112.

In poco tempo sul posto è arrivato l'elicottero del 118, poi il trasporto in ospedale in codice giallo. Fortunatamente l'uomo non è in pericolo di vita: molto probabilmente poco dopo essere finito in acqua è stato colpito da un malore.