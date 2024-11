Autocisterna si ribalta sulla strada statale 36: litri di liquido tossico finiscono sull’asfalto

video suggerito

Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 7 novembre, un'autocisterna piena di acido cloridrico si è ribaltata sulla strada statale 36, all'altezza di Giussano, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 per cause ancora da chiarire.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, aiutati da diversi automezzi e da specialisti del N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del nucleo regionale della Lombardia. L'area è stata interdetta per diverso tempo al traffico.

Il motivo è dato dal fatto che è fuoriuscito del liquido tossico sulla strada: sono fuoriusciti 26mila litri di liquido. Gli specialisti si sono quindi precipitati sul posto per cercare di monitorare e contenere la sostanza. È stata infatti fatta arrivare un'altra autocisterna per avviare le operazioni di travaso dell'acido cloridrico.

Solo dopo che sono state completate queste operazioni, i vigili del fuoco hanno potuto procedere a raddrizzare e rimuovere il veicolo incidentato. L'operazione ha richiesto diverse ore. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non è stata data notizia circa le condizioni di salute del conducente della cisterna. Infine non sembrerebbero esserci altri veicoli coinvolti. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori notizie e informazioni.