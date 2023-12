Auto si ribalta e prende subito fuoco: soccorsi una mamma e il suo bimbo di due anni Una mamma e suo figlio di due anni sono finiti in ospedali dopo esser stati coinvolti in un incidente: la donna ha sterzato per evitare un animale e la macchina è finita in un campo e si è ribaltata. In poco tempo ha preso fuoco.

A cura di Giorgia Venturini

Paura per una mamma e per suo figlio di due anni a Trecella, una frazione del comune lombardo di Pozzuolo Martesana alle porte di Milano, nel tardo pomeriggio di oggi martedì 5 dicembre. L'auto con alla guida la donna, e come passeggero il piccolo, ha preso fuoco dopo essersi ribaltata.

Stando alla dinamica di quanto accaduto, la donna stava percorrendo una strada buia e piana di nebbia quando un animale le ha tagliato la strada. Così la donna ha sterzato andando a finire nel campo a lato della carreggiata in via Puccini: qui l'auto si è ribaltata prendendo in pochi secondi fuoco.

La mamma e il suo bambino sono riusciti a uscire e stati subito soccorsi: per tutti gli accertamenti del caso sono finiti in ospedale.