Auto si ribalta e precipita in un cimitero: gravissimo un uomo Un’auto è precipitata nel cimitero di Cedegolo, in Val Camonica. L’automobilista è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Un'auto è precipitata nel cimitero di Cedegolo, in Val Camonica. Stando alle prime informazioni, l'auto, per motivi ancora da chiarire, si è ribaltata ed è precipitata dalla strada che passa vicino al cimitero.

L'automobilista portato in ospedale in codice rosso

I fatti sono accaduti verso le 11 di oggi venerdì 21 ottobre: l'automobilista è stato portato in codice rosso in elisoccorso in ospedale al Civile di Brescia. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, ora al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti: l'automobilista potrebbe essere stato colpito da un malore o non è riuscito ad avere il controllo dell'auto mentre viaggiava proprio nel tratto di strada che passa poco sopra il cimitero. Da capire anche i danni che hanno riportato le tombe.

Auto si ribalta durante una curva

Solo lo scorso mese altro incidente con una dinamica simile: in via Case Sparse di Mondaro a Pezzaze (Brescia) un'auto è uscita di strada mentre stava affrontando una curva. La Range Rover Evoque si è ribaltata per diverse volte per poi finire in un dirupo per oltre un centinaio di metri.

Nella macchina c'erano un uomo di 58 anni, la moglie di 55 anni, il figlio di 31 e un'amica di 22 anni. I due uomini erano seduti nella parte anteriore mentre, in quella posteriore, c'erano le due donne. Dopo essere precipitati, padre e figlio sono riusciti a uscire dall'abitacolo e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Dopo aver fornito le prime cure sul posto, gli operatori sanitari hanno deciso di trasferire, in codice rosso, la donna di 55 anni con un elicottero agli Spedali Civili di Brescia: la 55enne non riusciva a muovere le gambe. Così il trasporto in ospedale anche per tutte le altre persone coinvolte nell'incidente.