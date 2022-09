Auto si ribalta e poi vola in un dirupo per oltre 100 metri: ferite quattro persone Un’auto si è ribaltata ed è finita in un dirupo in provincia di Brescia: quattro persone sono finite in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 18 settembre, si è verificato un terribile incidente in via Case Sparse di Mondaro a Pezzaze (Brescia). Stando alle prime informazioni diramate, sembrerebbe che l'auto sia uscita di strada mentre stava affrontando una curva. La Range Rover Evoque si è ribaltata per diverse volte per poi finire in un dirupo per oltre un centinaio di metri: quattro persone sono rimaste ferite.

L'auto è finita in un dirupo

L'incidente è avvenuto alle 17.30. Nell'abitacolo c'era un uomo di 58 anni, la moglie di 55 anni, il figlio di 31 e un'amica di 22 anni. I due uomini erano seduti nella parte anteriore mentre, in quella posteriore, c'erano le due donne. Dopo essere precipitati, padre e figlio sono riusciti a uscire dall'abitacolo. Una volta tornati sulla carreggiata, hanno chiamato i soccorsi.

La donna di 55 anni ricoverata in codice rosso

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha quindi inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 che sono intervenuti con due elicotteri partiti da Brescia e Bergamo. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, gli operatori sanitari hanno deciso di trasferire, in codice rosso, la donna di 55 anni con un elicottero agli Spedali Civili di Brescia: la 55enne non riusciva a muovere le gambe.

Gli altri tre portati in ospedale

Gli altri tre avrebbero invece riportato ferite meno gravi, ma sono state comunque trasferite in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Brescia che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.