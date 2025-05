Auto scivola sull’asfalto bagnato e si ribalta vicino al lago di Como: ferito un bambino di 10 anni

video suggerito

Ieri sera a Piona, in provincia di Lecco, un'auto ha perso il controllo a causa dell'asfalto bagnato ed è uscita di strada ribaltandosi sulla strada Statale 36. A bordo del veicolo c'erano un 42enne e il figlio di 10 anni: i due, residenti nel Comune di Campodolcino, in provincia di Sondrio, sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Gravedona.

L'incidente è avvenuto verso le 19:10 di ieri, domenica 4 maggio sulla SS36, all'uscita per Colico e Piona in direzione nord. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che il 42enne abbia perso il controllo dell'auto anche a causa della pioggia intensa e dell'asfalto bagnato che avrebbe portato la vettura a fare acquaplaning. A quel punto l'auto ha sbandato e si è ribaltata diverse volte prima di fermarsi sulla strada.

L'auto messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza del Soccorso Bellanese, hanno trasferito i due feriti in codice giallo al vicino ospedale di Gravedona. Padre e figlio hanno riportato lesioni di media entità e non sono in pericolo di vita. Sul luogo dell'accaduto sono accorsi anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo danneggiato, e la Polizia Stradale, che ha effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.