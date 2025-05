video suggerito

Turista americano precipita per 10 metri e cade nel lago di Como durante la notte: recuperato con un gommone La scorsa notte un turista americano è precipitato da un parapetto di dieci metri a Cernobbio (Como), vicino all’hotel di lusso Villa d’Este. L’uomo è finito nelle acque del lago di Como ed è stato riportato a riva con un gommone dai vigili del fuoco. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella notte appena trascorsa un turista americano è caduto nelle acque del lago di Como precipitando da un parapetto alto circa dieci metri vicino al Grand hotel Villa d'Este di Cernobbio, in provincia di Como. I soccorsi si sono subito mobilitati per rintracciarlo e aiutarlo sia via terra sia via lago con l'aiuto di un gommone. Una volta riportato a terra, l'uomo è stato accompagnato all'ospedale con alcune escoriazioni e contusioni. Non sarebbe comunque in gravi condizioni.

Tutto è successo attorno alla mezzanotte tra venerdì 2 e sabato 3 maggio. Per cause ancora poco chiare il turista, un 42enne americano in vacanza sul lago di Como, è precipitato dal parapetto alto circa dieci metri che corre lungo il lago su via Regina, nei pressi del lussuoso hotel Villa d'Este. Avvertiti dai Carabinieri, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivando da terra e dal lago con un gommone, che ha permesso loro di raggiungere il ferito e riportarlo a riva.

Sulla costa, nel frattempo, sono intervenuti anche i soccorsi del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori sanitari hanno prestato una prima assistenza al 42enne, che fortunatamente se l'è cavata soltanto con alcune escoriazioni e contusioni. Per sicurezza, il turista è stato comunque accompagnato in ospedale per alcuni accertamenti. Non è ancora chiaro se la caduta sia stata provocata da un malore o se l'uomo abbia inavvertitamente perso l'equilibrio.