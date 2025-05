video suggerito

Auto perde il controllo e si ribalta nel canale, il 59enne Cristiano Schiavini muore intrappolato nell'abitacolo Martedì mattina un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata in una roggia sulla strada provinciale di Romanengo (Cremona). Cristiano Schiavini, il 59enne alla guida, è rimasto intrappolato nell'abitacolo ed è morto a seguito dell'incidente. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani.

Immagine di repertorio

Questa mattina un'auto è sbandata mentre percorreva un rettilineo a Romanengo, in provincia di Cremona, ed è finita nel fosso che corre parallelo alla carreggiata. Cristiano Schiavini, il 59enne alla guida della vettura, è morto sul colpo: i vigili del fuoco hanno estratto il suo corpo senza vita dalle lamiere dell'auto. Non sono ancora chiare le cause che potrebbero aver causato lo sbandamento. L'ipotesi più accreditata, al momento, è che l'asfalto bagnato abbia fatto perdere il controllo del veicolo al conducente.

L'incidente è avvenuto attorno alle 11:00 di oggi, martedì 13 maggio, sulla strada provinciale 20 di Romanengo. Stando alle prime ricostruzioni, l'auto avrebbe perso il controllo mentre percorreva il rettilineo e sarebbe finita fuori strada cadendo e ribaltandosi nella roggia vicino alla carreggiata. Schiavini è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati con un'auto medica e un'ambulanza e hanno tentato di rianimare il 59enne, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo del ribaltamento sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo della vittima dalle lamiere, e la polizia stradale di Cremona, che ha effettuato tutti i rilievi del caso per fare luce sulla dinamica dell'accaduto. Al momento non si sa che cosa possa aver causato la perdita di controllo del veicolo: una delle ipotesi è che l'alta velocità possa aver fatto slittare l'auto sull'asfalto bagnato. Gli agenti, però, non escludono l'ipotesi della distrazione.