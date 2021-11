Mantova, auto di un’associazione sanitaria finisce fuori strada: muore volontaria di 20 anni Una ragazza di 20 anni è morta nel pomeriggio di oggi 5 novembre in un incidente stradale: stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto la giovane era l’operatrice sanitaria dell’associazione Amica Emergenza adibita al trasporto di pazienti. L’autista avrebbe perso il controllo della macchina.

A cura di Giorgia Venturini

Tragico incidente verso le 15 di oggi venerdì 5 novembre a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova. Stando alle prime informazioni riportate da l'Agenzia regionale emergenza urgenza, una ragazza di 20 ha perso la vita mentre era impegnata nel trasporto di sanitario perché operatrice di un'associazione Amica Emergenza. Sull'auto c'erano quattro persone: la ragazza, l'autista e due utenti. Il velicolo sarebbe andato fuori strada. Per la 20enne purtroppo non c'è più stato nulla da fare.

Le altre tre persone a bordo trasportate in ospedale

Meno gravi le altre persone a bordo dell'auto. L'autista, una donna di 54 anni, è stata soccorso in codice giallo dopo aver riportato un trauma collo e al torace. Si trova ora ricoverata all'ospedale di Mantova. Con lo stesso codice di gravità e nello stesso ospedale sono state soccorse una donna di 71 anni e un uomo la cui età non è ancora nota, ovvero gli utenti che avevano chiesto il servizio. Sul posto si sono precipitati un elisoccorso, due automediche, tre ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. Su tanto accaduto stanno indagando i carabinieri: non è ancora ben chiaro come sia avvenuta la dinamica dei fatti ma al momento non sembrerebbero coinvolte altri mezzi di trasporto. Finora infatti quello che si sa è che la donna alla guida ha perso il controllo del furgoncino finendo fuori strada, ma le ragioni sono ancora tutte da accertarsi. Intanto la polizia locale è intervenuta per regolare il traffico e permettere l'intervento dei soccorsi sul posto: inutili purtroppo i tentativi di rianimare la ragazza.