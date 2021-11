Mantova: furgone sanitario di un’associazione va fuori strada, muore volontaria 27enne Gaia Volpes La giovane volontaria di 27 anni, Gaia Volpes, ha perso la vita in un tragico incidente oggi nel Mantovano. Da una prima ricostruzione, il mezzo su cui stava viaggiando, insieme a un’altra volontaria alla guida e due pazienti, avrebbe sbandato finendo fuori strada. Il furgone sarebbe finito nel fosso vicino al ciglio della strada e l’impatto è stato molto violento.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto Facebook

La volontaria che ha perso la vita oggi pomeriggio a Bagnolo San Vito, nel Mantovano, a bordo di un furgone Doblò dell'associazione "Amica Emergenza", è Gaia Volpes. Secondo quanto riferito a Fanpage.it dalla Polizia Stradale di Mantova, la ragazza si trovava seduta sul sedile posteriore e l'impatto in seguito allo sbandamento del mezzo le è stato fatale. Il furgone su cui stava viaggiando è andato fuori strada, finendo in un fosso e terminando la sua corsa contro alcuni alberi. Le altre persone che viaggiavano con la ragazza sono rimaste ferite in maniera non grave. L'operatrice che era alla guida ha riportato traumi al collo e al torace: per lei sono stati richiesti gli esami tossicologici di routine. Sul furgone erano presenti anche un uomo che aveva appena sostenuto una visita medica, che è rimasto ferito a un braccio, e una donna dializzata che non avrebbe riportato ferite. Tutti sono stati comunque portati in via precauzionale all'ospedale Carlo Poma di Mantova dove sono al momento trattenuti per gli accertamenti.

Per la volontaria 27enne l'impatto è stato fatale

La giovane di 27 anni, da tempo prestava servizio nell'associazione che si occupa di trasporti sanitari secondari, come ad esempio le dimissioni dagli ospedali di pazienti che non possono tornare a casa in modo autonomo, oppure il trasporto di chi non riesce a spostarsi per compiere delle visite mediche. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, il mezzo avrebbe sbandato e la conducente non sarebbe riuscita a mantenerlo in carreggiata. Nonostante non ci sia stato alcun ribaltamento, l'impatto con il fosso sul ciglio della strada è stato molto violento.