Travolto da onda in Costa Rica: muore a 27 anni Marco Penza, il volontario che salvava le tartarughe Marco Penza aveva 27 anni e da una decina di giorni era in Costa Rica dove lavorava come volontario per un’associazione che salva tartarughe: il 27enne era andato a nuotare nell’Oceano Pacifico insieme ai colleghi quando è stato travolto da un’onda e non è più riemerso. Il corpo, nonostante le ricerche, non è stato ancora trovato.

A cura di Ilaria Quattrone

Marco Penza, il volontario morto a 27 anni (Fonte: Instagram)

Marco aveva 27 anni ed era originario di Limbiate, comune in provincia di Monza e Brianza. Amava viaggiare, fare escursioni e vivere in mezzo alla natura. Sul suo profilo Instagram è facile perdersi tra le foto che mostrano paesaggi mozzafiato e incredibili luoghi. Cammino di Santiago, Portogallo, Costa Rica e poi anche la sua amata Lombardia. Da qualche tempo era volontario di un'associazione che lavora per salvare le tartarughe: per inseguire questa missione aveva deciso di andare in America Centrale. Da una decina di giorni aveva iniziato il suo percorso. Una strada che però è stata interrotta da un evento tragico: Marco stava nuotando nell'Oceano Pacifico, in Costa Rica, quando è stato travolto da un'onda.

Il corpo non è stato ancora ritrovato

Il 27enne infatti aveva deciso di andare a nuotare con altri volontari. Dopo essere stato sommerso dall'onda, Marco non è più riemerso. I colleghi, spaventati, hanno dato subito l'allarme. La Guardia Costiera ha avviato immediatamente le ricerche, ma senza alcun risultato. Il suo corpo infatti non è ancora stato trovato. Il padre e il fratello, secondo quanto riportato da MonzaToday, sono partiti e arrivati in Costa Rica.

La raccolta fondi per sostenere le spese delle ricerche

Per sostenere le spese relative alle ricerche e l'eventuale rimpatrio della salma proprio i colleghi hanno deciso di avviare una raccolta fondi: "Marco amava le tartarughe e ha avuto momenti felici qui. È stato colpito da una grande onda e non siamo riusciti a salvarlo". La speranza adesso è di poter trovar presto il corpo così da poterlo riportare in Italia e più precisamente a Limbiate.