Travolto da un’onda in Costa Rica: è stato trovato il corpo del volontario Marco Penza È stato ritrovato il corpo di Marco Penza, il volontario di 27 anni di Limbiate, travolto da un’onda in Costa Rica. Il giovane era partito per il Centro America per la tutela e la salvaguardia delle tartarughe marine. I suoi amici volontari hanno anche lanciato su una piattaforma di crowdfunding una raccolta fondi per il rientro della salma in Italia.

A cura di Simona Buscaglia

La svolta nelle ricerche è arrivata tra ieri e oggi: il corpo di Marco Penza, il 27enne travolto da un’onda del Pacifico in Costa Rica quattro giorni fa, è stato recuperato e potrà essere rimpatriato. Sarà così possibile lo svolgimento dei funerali e la sepoltura, probabilmente a Limbiate, nel Milanese, dove il ragazzo era cresciuto. Penza era partito per il Centro America come volontario per la tutela delle tartarughe marine.

La tragedia in Costa Rica: Marco Penza travolto da un'onda

Il 27enne infatti aveva deciso di andare a nuotare con altri volontari ma dopo essere stato sommerso da un'onda molto alta non è più riemerso. I colleghi, spaventati, hanno dato subito l'allarme. La Guardia Costiera aveva avviato subito le ricerche senza alcun risultato nell'immediato. Il padre e il fratello erano intanto partiti e arrivati in Costa Rica.

I suoi amici avevano anche lanciato una raccolta fondi su gofundme, una piattaforma di crowdfunding, per il rimpatrio della salma del giovane: "Sappiamo che non ha un'assicurazione di viaggio e noi suoi compagni volontari vogliamo assicurarci che i costi siano coperti in modo che la salma di Marco possa essere rimpatriata in Italia in modo che possa riposare in pace nella sua città natale" si legge sulla petizione, che si conclude con un appello: "Per favore, aiutaci per dare a Marco la sepoltura che si merita. Era qui per rendere il mondo un posto migliore". Nylah Garrett, una compagna di Marco nella sua avventura come volontaria in Costa Rica, era con lui il giorno della tragedia, riuscendo miracolosamente a salvarsi. La ragazza ha condiviso su Facebook il suo ricordo del 27enne: "Era uno dei ragazzi più felici e gentili che io abbia mai conosciuto, amavo parlare con lui".