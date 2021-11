Oggi i funerali di Marco Penza, il volontario 26enne che salvava le tartarughe in Costa Rica Si celebrano oggi pomeriggio a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, i funerali di Marco Penza, il volontario 26enne morto lo scorso ottobre in Costa Rica. Marco, grande amante dei viaggi e della natura, era impegnato in un’associazione per la tutela delle tartarughe marine in Centro America.

A cura di Francesco Loiacono

Marco Penza

Si terranno oggi, mercoledì 10 novembre, i funerali di Marco Penza, il volontario 26enne morto lo scorso ottobre in Costa Rica dopo essere stato travolto da un'onda. Limbiate, comune della provincia di Monza e Brianza in cui Marco era cresciuto, si prepara a dargli l'ultimo saluto: i funerali saranno celebrati alle 15.30 nella chiesa parrocchiale San Giorgio in via Piave, mentre la camera ardente è stata allestita nella giornata di ieri presso la Casa funeraria Gianella, sempre a Limbiate. La famiglia ha invitato tutti coloro che parteciperanno alle esequie a non inviare fiori, ma a devolvere offerte in opere di bene. Una decisione che probabilmente rispecchierebbe appieno le volontà di Marco.

Marco è morto lo scorso ottobre, travolto da un'onda

Il giorno del decesso il 26enne si trovava in Costa Rica, dove era arrivato da una decina di giorni. Marco, grande amante dei viaggi e della natura, era giunto in Centro America con un'associazione di volontariato impegnata per la tutela delle tartarughe marine. Il giorno della sua morte Marco era andato a nuotare assieme ad alcuni amici, ma è stato travolto da un'onda ed è morto annegato: il suo corpo è stato recuperato soltanto dopo alcuni giorni. Gli amici e i famigliari avevano lanciato una raccolta fondi prima orientata alla ricerca del corpo e poi per contribuire alle spese per il rimpatrio della salma nella sua Limbiate, alla quale Marco, nonostante il suo spirito da cittadino del mondo, era molto legato. "È stato un grande privilegio incontrare e diventare amico di una persona così buona, e lo ricorderò con grande affetto – ha scritto un conoscente -. Il suo bellissimo sorriso e la sua magnifica personalità illuminavano ogni momento".