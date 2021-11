L’ultimo saluto a Paola Tonoli, oggi i funerali: la donna sarà sepolta accanto al figlio Samuele Oggi pomeriggio, giovedì 25 novembre, si svolgeranno a Manerba i funerali di Paola Tonoli, la donna di 43 anni trovata morta il 14 novembre scorso.

A cura di Ilaria Quattrone

Paola Tonoli è scomparsa il 27 ottobre. Dopo venti giorni di ricerche, la 43enne è stata trovata morta nel lago di San Felice, in provincia di Brescia. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 novembre, si svolgeranno i funerali a Manerba. La cerimonia inizierà alle 15 nella chiesa del cimitero. Paola Tonoli sarà poi sepolta vicino al figlio Samuele Freddi, il ragazzo di vent'anni scomparso improvvisamente la scorsa estate e sulla cui morte sta ancora indagando la Procura.

La conferma è arrivata dai risultati del test del Dna

Il corpo della donna è riemerso nelle acque del lago di Garda il 14 novembre scorso. Già prima dell'esito dell'autopsia e dell'esame del Dna, i famigliari avevano detto che c'erano pochi dubbi relativi al fatto che il corpo appartenesse alla 43enne. Nella mattinata di oggi, giovedì 25 novembre, quei dubbi hanno trovato conferma nei risultati dei test del Dna. Tra i primi a stringersi attorno al dolore della famiglia di Paola, c'è stata proprio l'amministrazione del Comune di San Felice del Benaco.

Il giorno della scomparsa di Paola Tonoli

Il 27 ottobre la donna era uscita da casa dei suoi genitori a San Felice. Da quel momento aveva fatto perdere le sue tracce, salvo poi essere immortalata dalle telecamere di video-sorveglianza mentre scavalcava la recinzione del promontorio di San Ferno e poi mentre si allontanava con degli abiti diversi. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto in quelle ore. Dopo venti giorni, il corpo è stato avvistato da un passante che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Dopo il recupero, è iniziato l'iter per il riconoscimento.