Mantova, muore a 63 anni il dottor Marco Luciano: “Era il medico gentile della città” Ha perso la sua battaglia contro una malattia che combatteva da tempo lo stimato urologo Marco Luciano, il medico dell’ospedale Poma di Mantova: è morto all’età di 63 anni. In molti ora lo ricordano come il medico gentile delle città e un grandissimo professionista. Durante la sua carriera ha girato il mondo partecipando come relatore a molte conferenze.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook

È morto all'età di 63 anni Marco Luciano, conosciuto da tutti a Mantova per essere un medico molto stimato dell'ospedale di Asola e all'ospedale Poma di Mantova. Luciano ha perso la sua battaglia contro una grave malattia che combatteva da tempo: in tanti ora lo ricordano sui social, chi amici e chi pazienti. Del resto tutti hanno apprezzato il suo lavoro: è ricordato come un medico gentile e grande professionista. Da poco aveva festeggiato il suo compleanno.

Nel tempo libero organizzava concerti per beneficenza

Lavorava come urologo e andrologo: era responsabile del servizio di Urologia all'ospedale di Asola. La sua carriera da medico inizia all'ospedale di Mantova dopo una laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Brescia nel 1987 e una specializzarsi a Milano. Una volta specializzato gira anche il mondo partecipando a molti convegni come relatore: nel 2000 aveva presentato una nuova tecnica medica in un importante incontro a Barcellona e all'università di Saragozza. Poi aveva deciso anche di dedicarsi all'insegnamento in Italia: era docente alla facoltà di Scienze Infermieristiche dell'Università di Brescia e nel distaccamento di Mantova. Ma la sua vita non era solo dedicata alla medicina: amava il calcio e la musica. Nel suo tempo libero suonava la chitarra e aveva organizzato tanti concerti per beneficenza. Ma ancora di più amava il figlio e la compagna. I suoi funerali si terranno domani mercoledì 29 settembre nella chiesa di San Pio X a Mantova: si terranno alle 15.30. Intanto continuano ad arrivare alla famiglia tanti messaggi di affetto.