Auto esce di strada nella notte: morto l’uomo alla guida, in pericolo di vita i figli di 5 e 10 anni

L’incidente è avvenuto ieri sera tardi lungo la SP 56 in località San Michele in Bosco, a Marcaria, nel Mantovano. A perdere la vita Aziz Sultan, 38 anni. Mentre i suoi figli, di 5 e 10 anni, sono stati portati in ospedale in pericolo di vita.

foto incidente (fonte: Carabinieri Mantova)

Tragedia nel Mantovano. Un'auto è uscita di strada, in modo autonomo, lungo la SP 56 in località San Michele in Bosco, a Marcaria, nel Mantovano. È successo ieri sera, mercoledì 1 luglio, poco prima della mezzanotte.

Come spiegato dai carabinieri di Mantova, giunti sul posto, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, una Toyota Corolla, terminando la corsa fuori dalla sede stradale.

Presenti sul luogo dell'incidente anche i soccorritori del 118, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Nonostante la tempestività, per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul posto e i sanitari ne hanno solo potuto constatare il decesso.

La vittima si chiamava Azizi Sultan, un uomo afgano di 38 anni, residente a Marcaria. Viaggiava insieme con i suoi due figli minorenni, uno di 5 e l'altro di 10 anni, entrambi trasportati in codice rosso all’ospedale di Mantova in gravissime condizioni e in pericolo di vita. Nella notte le condizioni del ragazzo di 10 anni sarebbero peggiorate, motivo per cui è stato necessario il trasporto dello stesso in eliambulanza all’ospedale di Brescia.

La salma dell'uomo intanto è stata trasportata alla camera mortuaria di Mantova per il successivo esame autoptico. Il mezzo incidentato invece è stato posto sotto sequestro.

I Carabinieri della Stazione di Marcaria e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana sono ora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.