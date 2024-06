Auto con a bordo 4 ragazzi si schianta contro un camion in tangenziale a Milano: 2 morti, gravissimi gli altri

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un'auto con a bordo quattro ragazzi si è ribaltata nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 7 giugno, lungo la Tangenziale Nord all'altezza del territorio comunale di Pero (nella Città Metropolitana di Milano). Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma pare che la vettura, una Volkswagen Maggiolino, si sia schiantata contro un camion tra le gallerie Cerchiarello. Due giovani di circa 25 e 30 anni sono deceduti sul posto, mentre altri due sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravissime.

L'incidente è avvenuto lungo la A52 qualche minuto prima delle 6 di venerdì 7 giugno, nella corsia con direzione Torino. Gli agenti della polizia stradale sono al lavoro per capire per quale motivo il Maggiolino e il camion siano finiti per scontrarsi nel tratto di Tangenziale Nord compreso tra le gallerie Cerchiarello.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo che si trovava al volante della Volkswagen e il passeggero che era seduto sul sedile posteriore. I loro corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Sesto San Giovanni. Sarebbero gravissime, invece, le condizioni degli altri due giovani che erano nella stessa auto.

La Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. I medici hanno prestato le prime cure ai feriti e hanno poi provveduto a trasportarli uno al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda e l'altro a quello del San Carlo a Milano.