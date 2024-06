Chi erano Brad Rossi e Richard Busnelli, morti nell’incidente sulla Tangenziale Nord di Milano

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 7 giugno, due ragazzi sono morti in un incidente stradale lungo la Tangenziale Nord e precisamente nei pressi di Pero (Milano) e in direzione Torino. Le vittime si chiamavano Brad Rossi e Richard Busnelli. Entrambi si trovavano su un'automobile, una Volkswagen Maggiolino, insieme ad altri due ragazzi di venti e 18 anni, che sono invece ricoverati in gravissime condizioni all'Ospedale San Gerardo di Monza. I quattro stavano andando a lavoro.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, qualche minuto prima delle 6 del mattino l'automobile si è scontrata con un camion tra le gallerie Cerchiarello. Gli investigatori della polizia stradale stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Attualmente l'ipotesi più accreditata è che sia stata l'automobile a impattare contro il camion. Entrambe hanno poi terminato la corso all'esterno del tunnel: l'automobile alla fine si è ribaltata.

Rossi e Busnelli si trovavano al volante dell'automobile e sul sedile posteriore lato passeggero: entrambi, purtroppo, sono morti sul colpo. I loro corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Sesto San Giovanni. I medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con due ambulanze, un'automedicha e un elicottero, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Gli altri due, invece, sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale Niguarda e all'ospedale San Carlo. Entrambi sono in gravissime condizioni e in pericolo di vita. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori aggiornamenti sulle loro condizioni.