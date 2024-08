video suggerito

Auto con 4 persone a bordo esce di strada e si ribalta in una scarpata: gravi un 26enne e un 28enne Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata in una scarpata nel Comasco nella serata del 14 agosto. Due ragazzi che si trovavano a bordo sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni e prognosi riservata.

A cura di Enrico Spaccini

L'auto ribaltata a Pigra (foto da vigili del fuoco)

Un'auto con quattro persone a bordo è finita fuori strada, ribaltandosi in una scarpata, nella serata di ieri sabato 14 agosto in via Militare a Pigra, nella Valle Intelvi in provincia di Como. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, ma pare non ci siano altri mezzi coinvolti. I sanitari arrivati sul posto hanno medicato due passeggeri, due ragazzi di 26 e 28 anni, e li hanno poi trasportati all'ospedale Sant'Anna. Le loro condizioni sono gravi e la prognosi riservata, ma non sono in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto nella prima serata del 14 agosto, lungo via Militare: una strada di montagna nel territorio comunale di Pigra. L'auto, una Opel Corsa, probabilmente a causa dell'alta velocità o di un errore di distrazione, è uscita di strada e si è ribaltata più volte in una scarpata. A interrompere la caduta della vettura ci ha pensato un albero, che l'ha bloccata distesa sul lato del conducente.

A bordo c'erano in tutte quattro persone. All'arrivo dei soccorsi, erano riuscite ad abbandonare il veicolo con le loro forze. Tuttavia, i sanitari hanno dovuto prestare soccorso a due ragazzi, di 26 e 28 anni, che hanno riportato le conseguenze più gravi. Entrambi si trovano ora ricoverati al Sant'Anna in prognosi riservata, ma i medici hanno escluso il pericolo di vita. Gli altri due, invece, non hanno dovuto fare ricorso alle cure.

Sul posto, insieme alle forze dell'ordine che si sono occupati dei rilievi e che dovranno accertare la dinamica dell'incidente, sono accorsi anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di San Fedele e Menaggio. I pompieri hanno dovuto procedere con il recupero dell'auto e messo in sicurezza l'area.