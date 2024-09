Perde il controllo dell’auto e precipita per 300 metri in una scarpata: gravissima una ragazza

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

L'auto finita fuori strada (foto da vigili del fuoco)

Una ragazza è stata soccorsa nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 settembre, dopo essere finita con l'auto in una scarpata in località San Martino di San Siro (in provincia di Como). Stando a una prima ricostruzione, pare che abbia perso il controllo del mezzo, per cause ancora non note, e si sia ribaltata continuando la corsa per circa 300 metri. Alla fine, la vettura ha preso fuoco. La giovane ora si trova ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale San Gerardo di Monza e sarebbe in pericolo di vita.

Le condizioni della ragazza

L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 del 9 settembre. Due squadre dei vigili del fuoco, partite dai distaccamenti di Dongo e Menaggio, sono intervenute in località San Martino per estrarre la ragazza dalle lamiere della sua auto e per spegnere l'incendio. La giovane è stata poi affidata ai sanitari del 118, inviati sul posto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza.

Stando a quanto comunicato finora, pare che la ragazza abbia riportato ferite e ustioni molto gravi. In questo momento si trova ricoverata al San Gerardo di Monza, dove è arrivata con la massima urgenza. Le sue condizioni sono critiche, è in pericolo di vita ed è sotto osservazione dei medici.

La dinamica dell'incidente

Non sono ancora state accertate le cause dell'incidente, mentre sulla dinamica ci sono le prime ipotesi. La ragazza dovrebbe aver perso il controllo dell'auto, ma non si sa ancora se ci sono altri mezzi coinvolti nell'incidente. Dopo essere uscita fuori strada, la vettura ha fatto un volo di circa 300 metri precipitando in una scarpata.

L'auto, una volta terminata la corsa contro gli alberi, si è incendiata e in pochi istanti le fiamme hanno divorato l'intero abitacolo. I vigili del fuoco, una volta estratta la ragazza, hanno dovuto lavorare per estinguere il rogo, cosa che comunque non ha portato a ulteriori complicazioni.