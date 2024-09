video suggerito

Cade dallo scooter mentre torna a casa e viene travolta da un motociclista: 47enne in condizioni critiche Una 47enne è stata travolta da un motociclista a Carimate (Como) mentre stava tornando a casa in scooter nel pomeriggio del 15 settembre. La donna ha riportato traumi gravissimi ed è ricoverata in condizioni critiche.

A cura di Enrico Spaccini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Una 47enne è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata travolta da una moto nel Comasco nel pomeriggio di ieri, domenica 15 settembre. Come riferito dagli automobilisti che hanno assistito all'incidente, la donna era finita a terra lungo il rettilineo della Novedratese dopo aver perso il controllo dello scooter. Una volta a terra, una moto che proveniva dalla direzione opposta l'ha investita passandole con le ruote sopra il casco e senza fermarsi a prestare soccorso. I carabinieri della tenenza di Mariano Comense stanno indagando per risalire all'identità del motociclista.

L'incidente a Carimate

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 del 15 settembre, nel territorio comunale di Carimate (in provincia di Como). La 47enne era in sella al suo scooter, seguita dal compagno su un'altra moto, e stava tornando a casa a Novedrate. A causa di una frenata improvvisa, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra.

Come riportato da La Provincia di Como, in quel momento, dalla parte opposta, arrivava un motociclista che l'ha travolta, passando con le ruote sopra il casco della 47enne. Dopodiché, invece di fermarsi e prestare soccorso, ha continuato la corsa e si è allontanato lasciandola a terra priva di conoscenza.

Le condizioni della 47enne

Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Rossa da Misinto, un'auto infermieristica da Cantù e l'elisoccorso da Milano. Il medico ha stabilizzato la 47enne sul posto che, una volta caricata nell'elicottero, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sarebbero critiche, in quanto avrebbe riportato un gravissimo trauma cranico e facciale.

I carabinieri di Mariano Comense sono al lavoro per accertare la dinamica di quanto accaduto, soprattutto grazie alle testimonianze degli automobilisti che hanno assistito alla scena e del compagno della donna investita. I militari, poi, dovranno identificare il motociclista responsabile dell'investimento anche per capire il motivo per cui non ha prestato soccorso.