Auto cade in un dirupo e si schianta contro un albero in Corsica: quattro morti, due sono professori lombardi In un gravissimo incidente stradale in Corsica nel pomeriggio di sabato hanno perso la vita Paolo Patelli e la moglie Angelina Robustellini: da anni erano due professori della provincia di Lecco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Sabato 7 settembre 2024 a Tallone, in Corsica, hanno perso la vita quattro persone in un gravissimo incidente. La dinamica è ancora da chiarire ma non ci sarebbero altre auto coinvolte: bisogna accertarsi come sia stato possibile che il veicolo sia uscito di casa in quel modo. Le vittime sono Paolo Patelli e la moglie Angelina Robustellini 70 anni, per anni residenti a Varenna, in provincia di Lecco. In molti li conoscono perché entrambi erano professori e per anni avevano insegnato a Lierna ed Esino. In macchina con loro c'erano due amici, Charles e Julie Ferretti: anche per loro purtroppo non c'è stato più nulla da fare.

Ora la polizia francese è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. Certo è che la macchina è stata trovata in un dirupo: l'auto sarebbe uscita dalla carreggiata per poi schiantarsi contro una quercia che si trovava a circa tre metri sotto la strada. L'allarme è stato lanciato verso le 17 e in pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari che non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Tutte e quattro le vittime infatti sarebbero morte sul colpo. Ora in molti in Lombardia piangono Paolo e Angelina.

Così li ricorda il sindaco di Lierna, Simonetta Costantini: "Un grandissimo dispiacere. Un abbraccio forte forte alla figlia". Paolo Patelli era conosciuto anche per essere un volontario della Protezione civile A2a in Valtellina.