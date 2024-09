video suggerito

Due auto si scontrano frontalmente a Carlazzo: feriti in modo grave due turisti francesi A Carlazzo (Como) due auto si sono scontrate frontalmente nel primo pomeriggio del 9 settembre. Feriti in modo grave due turisti francesi, di 61 e 35 anni, trasportati in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incidente a Carlazzo (foto da vigili del fuoco)

Due turisti francesi sono rimasti feriti in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 settembre, nella località San Pietro Sovera di Carlazzo (in provincia di Como). Stando a quanto ricostruito in un primo momento dalle forze dell'ordine, pare che le due auto a bordo delle quali viaggiavano i turisti si siano schiantate frontalmente nei pressi del cimitero locale. Mentre i vigili del fuoco mettevano al sicuro l'area, i sanitari hanno prestato soccorso a un uomo di 61 anni e una donna di 35 per poi trasportarli in codice giallo (media gravità) all'ospedale di Gravedona.

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da accertare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che, per eseguire i rilievi del caso e consentire agli operatori di prestare soccorso alle persone coinvolte, hanno dovuto chiudere temporaneamente al traffico il tratto di strada.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 12:30 del 9 settembre. Per cause ancora da chiarire, sembrerebbe che, arrivati all'altezza del cimitero di Carlazzo, una delle due vetture abbia invaso la corsia opposta di marcia finendo con l'impattare frontalmente con l'altra.

A bordo c'erano due turisti francesi, un 61enne e una 35enne. I soccorritori del 118, che l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto con due ambulanze e un'automedica, hanno prestato le prime cure ai due automobilisti e li hanno, poi, trasportati in codice giallo al vicino ospedale di Gravedona. I vigili del fuoco di Menaggio, invece, si sono occupati della messa in sicurezza della strada e dei veicoli coinvolti.