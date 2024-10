video suggerito

Finisce con l'auto sotto un camion lungo l'autostrada A9, conducente illeso Un 36enne si è schiantato lungo la A9 con l'auto contro un camion nella mattinata del 3 ottobre, La parte anteriore della vettura ne è uscita distrutta, ma il conducente è rimasto illeso.

A cura di Enrico Spaccini

Questa mattina, giovedì 3 ottobre, si è verificato un incidente lungo l'autostrada A9 che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, ma che si è risolto nel migliore dei modi per le persone coinvolte. Prima dell'uscita di Turate, nel territorio della provincia di Como, un'auto sportiva si è infilata sotto il camion che la precedeva riportando danni ingenti. Il 36enne che era alla guida, però, ne è uscito praticamente illeso: nessuna ferita, solo qualche contusione per l'impatto.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 11:30 del 3 ottobre lungo la A9 in direzione Milano. La dinamica è ancora da accertare, ma dovrebbe essere stato causato da un errore di distrazione da parte del conducente dell'auto o di una manovra improvvisa eseguita da chi si trovava alla guida del mezzo pesante. La vettura, sportiva coupé, è finita con tutta la parte anteriore sotto il camion, uscendone distrutta nella zona del cofano, del motore e parte dell'abitacolo.

L'uomo alla guida, un 36enne, ne è uscito illeso. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con l'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo e l'automedica da Como, lo hanno trovato spaventato e dolorante, ma senza alcuna ferita. Gli operatori lo hanno comunque trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per via delle contusioni riportate nell'impatto.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente è stata affidata alla polizia stradale. Supportati dagli operatori della società Autostrade per l’Italia per la gestione della viabilità e il ripristino della carreggiata, i vigili hanno eseguito i rilievi mentre i vigili del fuoco del Comando di Como si occupavano della messa in sicurezza dell'area. Il traffico ha subito rallentamenti solo per qualche minuti, il tempo necessario per rimuovere i veicoli incidentati dalla strada.