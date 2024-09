video suggerito

Incidente stradale sull’autostrada A9, scontro tra un tir e un furgone: un uomo è in fin di vita Incidente sull’autostrada A9 tra Fino Mornaco e Lomazzo: un tir si è scontrato con un furgone. Feriti due uomini: uno è in fin di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente stradale sull'autostrada A9 e precisamente nel tratto tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco in direzione Svizzera. Lo scontro si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 24 settembre, intorno alle 15.30. I veicoli coinvolti sono due: si tratta di un tir e un furgone. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici a bordo di due ambulanze e un'automedica. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti alle lamiere per poi affidarli alle cure dei medici. Si tratta di un uomo di 58 anni e uno di 63 anni. Il primo è stato trasferito in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna di Como: è in fin di vita.

Lo scontro è avvenuto non lontano dall'uscita della stazione di servizio Lario Est sulla carreggiata Nord dell’Autolaghi. Gli agenti della polizia stradale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Sembrerebbe che sia stato il furgone a tamponare violentemente il Tir per cause ancora da accertare. Nelle prossime ore quindi si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.