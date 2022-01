Autista di autobus minacciato con una pistola da un ragazzino a Milano: “Ti sparo” Paura nella notte a Milano per il conducente di un autobus della linea 95. L’uomo si è visto puntare contro una pistola da un ragazzino, che lo ha minacciato: “Ti sparo!”.

L'autista di un autobus è stato minacciato con una pistola da un ragazzino. È accaduto la scorsa notte a Milano, in zona Famagosta. Il conducente di un bus della linea 95 di Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, si è visto puntare l'arma in faccia dopo essersi rifiutato di far salire sul mezzo un ragazzino che voleva fumare a bordo. Sulla vicenda indagano adesso i poliziotti del commissariato Ticinese, dove il conducente del bus, un uomo di 47 anni, si è rivolto per denunciare l'accaduto.

Il ragazzino che ha minacciato l'autista con una pistola priva del tappino rosso (dunque o si trattava di un'arma vera oppure di una giocattolo ma modificata) faceva parte di un gruppetto composto da tre ragazzi e una ragazza. Alla fermata di via Lope de Vega l'autista si è fermato per farli salire: due si sono accomodati sul bus, mentre gli altri due hanno dato vita a una sceneggiata sfociata poi nelle minacce. Uno dei due si è messo davanti al bus per impedirgli di proseguire la marcia, l'altro ha chiesto all'autista di salire a bordo con la sigaretta accesa, offrendogli anche di fumare. Il conducente si è rifiutato e a quel punto l'amico che si era messo davanti al bus lo ha raggiunto, ha estratto l'arma e l'ha puntata contro il 47enne dicendogli: "Ti sparo!".

L'autista è riuscito a chiudere le porte del bus e ha ripreso la marcia, allertando nel frattempo la sala operativa dell'Atm. Al capolinea sono arrivati gli agenti di una volante che hanno iniziato le indagini per risalire, attraverso le immagini delle telecamere installate sul bus, all'identità dei due ragazzini che si sono resi protagonisti dell'episodio. Se individuati, i due dovranno rispondere dell'accusa di minacce aggravate e interruzione di pubblico servizio.