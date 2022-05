Autista dell’ambulanza aggredito e picchiato fuori dal pronto soccorso: denunciato un uomo Un uomo di circa 30 anni ha picchiato l’autista di un’ambulanza fuori dall’ospedale di Cantù (Como): è stato denunciato.

A cura di Ilaria Quattrone

L'autista di un'ambulanza è stato aggredito da un uomo di trent'anni a Cantù (Como): è successo nella notte tra il 28 e 29 maggio. Stando a una prima ricostruzione, i volontari della Croce Rossa erano appena arrivati in pronto soccorso all'ospedale quando, una volta scesi con la barella ed entrati in ospedale, hanno sentito delle urla e dei rumori provenienti dall'abitacolo.

L'autista dimesso con alcuni giorni di prognosi

Una volta tornati indietro hanno visto un uomo, che poteva avere più o meno trent'anni, che aveva iniziato a inveire contro gli operatori sanitari del 118 e in particolare modo – stando a quanto riportato dal giornale QuiComo – avrebbe iniziato a picchiare con calci l'autista dell'ambulanza. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù: i militari hanno immediatamente bloccato l'aggressore e lo hanno portato in caserma dove è stato denunciato. L'autista avrebbe riportato alcune contusioni. È stato poi dimesso dall'ospedale con alcuni giorni di prognosi.

A Battipaglia un uomo picchia un infermiere e gli procura un trauma cranico

Solo una settimana fa, all'ospedale di Battipaglia, comune in provincia di Salerno, un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza è stato aggredito verbalmente dal marito di una paziente. La donna era giunta nella struttura per dei dolori: durante il triage, il marito avrebbe iniziato a inveire contro l'operatore. Lo avrebbe poi picchiato in testa con un oggetto contundente tanto da procurargli una ferita alla testa curata con alcuni punti di sutura e anche un trauma cranico.