Infermiere aggredito all’ospedale di Battipaglia, colpito in testa: punti di sutura e trauma cranico

A cura di Valerio Papadia

Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitario in Campania, ancora una volta in un ospedale. La storia dell'ennesima violenza arriva, questa volta, da Battipaglia, nella provincia di Salerno, dove a farne le spese è stato un infermiere del Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza, che ha rimediato una ferita alla testa a cui è stato necessario applicare dei punti di sutura e un trauma cranico. Come spesso accade in questi casi, la vicenda è stata riportata, sui social network, dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" che, negli ultimi anni, troppo spesso si è trovata a denunciare episodi di violenza ai danni del personale sanitario, da quasi tutti gli ospedali della Campania.

Stando a quanto raccontato su Facebook dall'associazione, l'aggressione si è verificata nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 maggio. Al Pronto Soccorso è giunta una donna che presentava dolori al torace, accompagnata dal marito: la paziente è stata subito assistita e dal triage alla presa in carico sono passati soltanto pochi minuti. All'improvviso, però, il marito della donna ha cominciato a inveire contro un infermiere in servizio al Pronto Soccorso: dalle parole, l'uomo è passato ai fatti e ha colpito il professionista sanitario alla testa con un oggetto contundente. L'infermiere ha rimediato una ferita lacerocontusa che è stato necessario ricucire con dei punti e un trauma cranico.

"È inammissibile che un professionista marchi il cartellino sano e torni a casa con punti di sutura, viviamo in un paese dove le morti sul lavoro vengono messe nei titoli dei telegiornali…..chissà perché noi che quotidianamente ci andiamo vicino alla morte non dobbiamo avere le dovute tutele e le dovute attenzioni!" ha commentato Manuel Ruggiero, presidente dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".