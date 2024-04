video suggerito

Paziente picchia una Oss, il marito devasta il Pronto Soccorso: follia all’ospedale di Pozzuoli Caos nella notte al Pronto Soccorso dell’ospedale di Pozzuoli: una paziente ha aggredito una Oss, provocandole un trauma cranico, mentre il marito ha devastato locali e suppellettili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Momenti di tensione, che hanno portato a un'altra aggressione ai danni del personale sanitario, questa notte all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: una paziente ha aggredito una Oss (Operatrice socio sanitaria), mentre il marito ha devastato il Pronto Soccorso.

A raccontare quanto accaduto è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che da anni denuncia le aggressioni al personale sanitario a Napoli e provincia. La donna è arrivata in ospedale nella notte con una colica renale e, come da prassi, le è stato assegnato un codice verde. Il marito, stanco dell'attesa, ha improvvisamente dato in escandescenze, devastando la sala d'attesa; la donna, invece, ha aggredito la Oss, spingendola contro una porta e provocandole un trauma cranico, con una prognosi di due giorni di riposo. In ospedale sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire la vicenda e identificare i due coniugi.

"Siamo esausti, presto non ci sarà più nessuno disposto a lavorare nella emergenza territoriale. Oggi ,nella maggior parte dei corsi di prevenzione sulle aggressioni, si sente parlare di tecniche di ‘de-escalation', ci sono trogloditi con i quali si fa fatica persino ad istituire un dialogo in italiano figuriamoci come si potrebbe mettere in atto tecniche di “de-escalation" ha dichiarato il dottor Manuel Ruggiero, presidente di "Nessuno tocchi Ippocrate".