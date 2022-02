Aumentano gli atti vandalici su autobus e tram a Milano: tavolo tecnico in Prefettura Negli ultimi due anni su bus e tram sono aumentati gli episodi di violenza sia nei confronti del personale Atm sia tra passeggeri: per questo motivo è stato attivato un tavolo tecnico in Prefettura.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Sono aumentati gli atti vandalici sui tram e gli autobus di Milano. Per questo motivo si è tenuto nella giornata di oggi, mercoledì 16 febbraio, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dove ha partecipato anche la direzione di Atm. Durante la riunione si è fatto un punto sulla situazione sicurezza sia del personale che dei passeggeri considerato l'incremento degli ultimi due anni. Argomento molto caro ai sindacati.

Negli ultimi due anni sono aumentati gli episodi violenti

Ogni giorno sui mezzi Atm circolano almeno un milione di passeggeri. Stando a quanto riportato in una nota stampa, tra il 2009 e il 2019 si era registrata una decrescita dei fenomeni violenti. Negli ultimi due anni però questi sono nuovamente aumentati: in particolare, si ha avuto un incremento di discussioni (spesso violente) tra passeggeri e tra questi ultimi e il personale di Atm. Litigi che a volte sono degenerati in aggressioni fisiche. Sulle metropolitane, si legge nel comunicato, ci sono meno episodi grazie all'attività che ogni giorno viene svolta dagli agenti della polmetro o dall'Arma dei carabinieri.

Il tavolo tecnico con tutte le forze dell'ordine

Per questo motivo, per garantire maggiore sicurezza, è stato attivato un tavolo tecnico che si occuperà del tema e sarà coordinato dalla Questura. Agli incontri parteciperanno i carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e anche il personale di sicurezza dell'Azienda dei trasporti milanesi. Quando sarà necessario saranno coinvolti anche i vigili del fuoco. Atm si è poi impegnata a aggiornare le organizzazioni sindacali sul tema.