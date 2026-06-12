Galbani porta a Milano CityLife una tavola da 100 metri aperta al pubblico: “È spazio di incontro e condivisione”

Galbani, il brand italiano di formaggi del gruppo Lactalis, ha allestito al parco Tre Torri -CityLife di Milano una tavola lunga 100 metri. È il progetto Benvenuti a tavola! che per il 12 e 13 giugno offre ai visitatori un’esperienza immersiva tra i prodotti più iconici del marchio.

La tavola da 100 metri di Galbani al parco CityLife di Milano

Una tavolata collettiva lunga 100 metri è stata allestita al parco Tre Torri – CityLife di Milano. Si tratta di Benvenuti a tavola!, un'esperienza immersiva pensata da Galbani, il brand italiano di formaggi del gruppo Lactalis, per dare vita alla nuova piattaforma di comunicazione del brand ispirata proprio all'idea di creare un mondo accogliente reinterpretando la tavola come luogo di incontro, relazione e scoperta. Oggi, venerdì 12 giugno, e domani, sabato 13 giugno, i visitatori potranno vivere un percorso tra assaggi, ricette e momenti di incontro. L'evento è gratuito ed è aperto in due fasce orarie: dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 21.

Durante l'evento, un ampio spazio è dedicato ai prodotti più iconici di Galbani Santa Lucia e Galbanino. Questi vengono reinterpretati attraverso diverse occasioni di consumo e preparazioni pensate per valorizzarne il gusto, ma anche la loro versatilità. Al visitatore viene offerta un'esperienza coinvolgente, fatta non solo della presentazione del prodotto, ma anche della sua preparazione, del racconto e della condivisione.

"Abbiamo voluto dare forma concreta a ciò che per noi significa contribuire a rendere il mondo accogliente, costruito sulla fiducia", ha commentato Wiebke Klaass, direttrice marketing BU Cheese Lactalis Italia: "Promuovere momenti di convivialità autentica, capaci di unire le persone e generare valore nelle relazioni quotidiane". Il cuore dell'attivazione, infatti, è proprio la tavolata come simbolo di momento conviviale collettivo, che trasforma il gesto dello stare insieme a condividere un pasto in una esperienza condivisa.

"Crediamo che oggi la tavola sia molto più di un luogo in cui mangiare: è uno spazio di relazione, condivisione ed espressione personale, dove ciascuno racconta qualcosa di sé attraverso i piatti che prepara, sceglie e condivide", ha continuato Klaass: "Con questa iniziativa vogliamo uscire dagli schemi tradizionali della comunicazione e incontrare le persone in modo autentico, dando vita a un momento collettivo capace di celebrare la convivialità e l’accoglienza che da sempre fa parte della cultura italiana e dell’identità di Galbani".