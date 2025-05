Arrestato Giovanni Sgroi, sindaco di Rivolta d’Adda: avrebbe abusato di 4 donne durante visite mediche

I carabinieri di Milano hanno arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata Giovanni Sgroi, sindaco di Rivolta d’Adda (Cremona). Il 70enne avrebbe abusato di 4 donne durante alcune visite mediche in un centro specializzato in cui collaborava come chirurgo.