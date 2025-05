Chi è Giovanni Sgroi, sindaco di Rivolta d’Adda e medico arrestato per violenza sessuale sulle pazienti

video suggerito

Giovanni Sgroi (foto da Facebook)

È stato arrestato con l'accusa di aver approfittato della sua posizione per compiere violenze sessuali su quattro pazienti durante le visite in una struttura sanitaria a Pozzuolo Martesana (Milano), dove da anni esercita privatamente.

Si tratta di Giovanni Sgroi, medico gastroenterologo e sindaco di Rivolta d'Adda (Cremona) oggi ai domiciliari dopo l'indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo. L'uomo è stato raggiunto ieri sul posto di lavoro, dove gli è stata notificata la misura.

Stando a quanto emerso dalle indagini, le presunte vittime sarebbero state molestate durante alcune visite al centro medico polispecialistico di Pozzuolo Martesana (Milano), dove Sgroi è stato direttore sanitario fino a settembre 2024. Tutto è cominciato a seguito della denuncia di una paziente: la giovane raccontò di aver ricevuto apprezzamenti inopportuni e di essere poi stata toccata nelle parti intime dal medico mentre veniva sottoposta a un'ecografia addominale. Così in breve tempo, grazie ad alcune intercettazioni e ai rilievi scientifici, gli inquirenti hanno fatto emergere altri tre casi di violenze. Il sospetto di chi indaga, però, è che possano essere molti di più.

Chi è Giovanni Sgroi

Giovanni Sgroi, nato a Messina nel 1955 e laureato (con lode) in Medicina e Chirurgia nel 1979, ha iniziato la sua carriera all'ospedale San Paolo di Milano per poi spostarsi nella Bergamasca e diventare primario di Chirurgia generale prima all'ospedale di Alzano Lombardo, dal 2005 al 2011, e poi a quello di Treviglio fino al 2019, anno della pensione. Dal 2020 lavora come libero professionista anche all’interno della struttura di Pozzuolo Martesana (Milano) dove sarebbero avvenuti gli abusi.

Sgroi, sposato e con una figlia, nel 2021 è stato anche eletto primo cittadino di Rivolta d'Adda, comune di 8mila abitanti in provincia di Cremona, sostenuto da una lista civica di centrodestra. Qui aveva strappato il Comune al centrosinistra direttamente al primo turno, ottenendo il 53 per cento delle preferenze dei cittadini. Nel 2024 si è poi candidato alle Europee tra le fila di Libertà, il movimento euroscettico promosso dal sindaco di Taormina Cateno De Luca.

Tre anni fa, inoltre il nome del medico-sindaco venne tirato in ballo in un'intercettazione da Cosimo Maiolo, boss di ‘ndrangheta a Pioltello, tra gli arrestati nel dicembre del 2022 nell’ambito dell'indagine Caino della Dda di Milano, che dichiarò di "aver sostenuto la candidatura di Sgroi (non indagato) in occasione delle elezioni a Rivolta d’Adda". "Assolutamente inesistente, un millantatore", bollò la vicenda lo stesso Sgroi (non indagato), interpellato a proposito. "Chi mi conosce a Rivolta sa che non ho bisogno di ricorrere a questi sotterfugi per farmi apprezzare".